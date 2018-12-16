Бывший премьер Шри-Ланки вернется на свою должность

Коломбо, Шри-Ланка, , 09:43 — REGNUM Бывший премьер Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе, который покинул свой пост в конце октября, вернется на эту должность после того, как ранее подал в отставку действующий премьер страны Махинада Раджапакса, сообщает 16 декабря агентство Reuters.

«Викрамасингхе принесет присягу в благоприятное время сегодня утром», — сообщил Reuters Раджита Сенаратне, который был представителем кабинета во время нахождения Викрамасингхе во главе правительства Шри-Ланки.

Эту же информацию подтвердил агентству чиновник канцелярии президента государства, добавив, что возвращение на свою должность Викрамасингхе должно помочь в одобрении парламентом Шри-Ланки временного бюджета страны, который необходимо принять до 1 января 2019 года.

Политический кризис в островном государстве разразился после того, как 26 октября текущего года к присяге привели Махинада Раджапакса, сменившего на посту премьера Ранила Викрамасингхе. При этом сам Викрамасингхе тогда заявил, что согласно действующей конституции главой правительства Шри-Ланки продолжает оставаться он.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря действующий премьер страны Махинад Раджапакса подписал заявление о своей отставке. Он был вынужден пойти на такой шаг в связи с тем, что ранее, 13 декабря, Верховный суд государства вынес решение о том, что Раджапакса не имеет права исполнять функции премьера.

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