В ЛНР сообщили о продолжающихся артобстрелах

Луганск, , 09:06 — REGNUM В Луганской народной республике (ЛНР) зафиксировали четыре случая нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ за сутки с 15 на 16 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Управления Народной милиции ЛНР.

За прошедшие сутки украинские военные обстреляли позиции Народной милиции в районе населённых пунктов Желобок, Калиново, Смелое и Донецкий.

Были зафиксированы выстрелы из 82-мм миномётов, 122-мм пушек, станковых противотанковых и автоматических гранатомётов.

Потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в результате обстрела территории ЛНР со стороны ВСУ погиб военнослужащий Народной милиции.