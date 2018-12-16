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В ЛНР сообщили о продолжающихся артобстрелах

Политика

За сутки с 15 на 16 декабря зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ

В ЛНР сообщили о продолжающихся артобстрелах
© ИА Красная Весна
Знак «Убежище»

Луганск, 16 декабря 2018, 09:06 — REGNUM  В Луганской народной республике (ЛНР) зафиксировали четыре случая нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ за сутки с 15 на 16 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Управления Народной милиции ЛНР.

За прошедшие сутки украинские военные обстреляли позиции Народной милиции в районе населённых пунктов Желобок, Калиново, Смелое и Донецкий.

Были зафиксированы выстрелы из 82-мм миномётов, 122-мм пушек, станковых противотанковых и автоматических гранатомётов.

Потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в результате обстрела территории ЛНР со стороны ВСУ погиб военнослужащий Народной милиции.

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Артобстрелы республик Донбасса
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