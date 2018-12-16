Повторные выборы губернатора Приморья: явка на 15:00 — 29,53%

Владивосток, , 09:07 — REGNUM Явка на повторное голосование на повторных выборах губернатора Приморского края по данным на 15.00 по местного времени (8.00 по мск) составила 29,53%. Это более, чем на 6% выше, чем во втором туре первых выборов губернатора края, проходивших 16 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным избиркома региона, активнее всего голосуют жители Черниговского, Спасского. Октябрьского и Кировского районов Приморья — там явка уже перешагнула за 40%. Менее активно идут на избирательные участки жители Владивостока — посещаемость составила от 20 до 29,6% в разных районах города.

Как сообщало ИА REGNUM, свой выбор жители Приморского края могут сделать до 20.00 по местному времени на 1311 постоянных и 262 временных избирательных участках. Это голосование повторное: первая попытка избрать главу Приморья 9 сентября закончилась неудачно, а затем итоги состоявшегося 16 сентября второго тура были отменены. ЦИК России тогда пришла к выводу, что при подсчёте голосов имели место нарушения. После этого врио главы края Андрей Тарасенко ушёл в отставку.

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Напомним, на втором туре выборов губернатора Приморья 16 сентября явка на 15.00 местного времени составляла 23,23%.