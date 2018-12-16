Дни Дальнего Востока в этом году «носили яркий молодёжный характер»

Якутск, , 08:35 — REGNUM Участие Якутии в мероприятиях Дней Дальнего Востока в Москве было плодотворным для республики. По словам главы республики Айсена Николаева, руководство Якутии письменно оформило договорённости с пятью крупнейшими недропользователями, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Подписаны соглашения с компаниями «Полиметалл», «Геопромайнинг», ПАО «Высочайший», «Алроса» и «УК Полюс».

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«Соглашение между республикой, компаниями «АЛРОСА» и «УК Полюс» касается возможностей строительства линий электропередачи и транзиту электроэнергии из Западной Якутии на север Иркутской области. Это, с одной стороны, даст развитие ряду проектов по увеличению золотодобычи в Иркутской области, а, с другой стороны, позволит компании «АЛРОСА», наращивая мощности своих газовых предприятий, расширять экспорт электроэнергии», — пояснил глава Якутии.

Он также считает положительным результатом участия республики в Днях Дальнего Востока ряд встреч с представителями федеральных министерств. В том числе с Минпромторгом РФ обсуждался экспортный потенциал региона на примере конкретных предприятий.

«Сегодня, я вижу, что есть ряд реальных предложений по экспорту нашей продукции за рубеж. Считаю, что такой формат мероприятий Дней Дальнего Востока эффективен», — отметил Айсен Николаев.

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Подводя итоги деловой программы, он отметил, что проведение Дней в столице страны становится доброй традицией и в этих мероприятиях участвует всё больше молодых людей.

«В этом году событие носило яркий молодежный характер. Считаю, что это очень важно и правильно. Все эти дни в «Экспоцентре» я видел огромное количество молодых людей, школьников и студентов, которые с интересом знакомились с павильонами субъектов Дальнего Востока», — пояснил глава Якутии.

По мнению Айсена Николаева, Якутия тщательно подошла к содержательной части мероприятий и сессии по вопросам развития экономики региона вызвали большой интерес. Говоря о мероприятии «Инвестируй в Якутию», Айсен Николаев выразил уверенность, что переговоры, которые продолжаются сейчас между предприятиями республики и потенциальными инвесторами, будут плодотворными.

Особо Айсен Николаев отметил, что во время Дней Дальнего Востока Якутия продемонстировала широкой аудитории свои туристские продукты, проекты в области развития цифровых технологий и стартапы, обозначила свою роль в развитии ДФО и проговорила перспективы совместного движения вместе с дальневосточными регионами.

Как сообщало ИА REGNUM, Дни Дальнего Востока проходили в Москве с 3 по 15 декабря. На Тверской площади работали сразу несколько павильонов, один из них посвящён туризму. Центральным событием Дней Дальнего Востока стал молодёжный фестиваль, который прошёл в «Экспоцентре». На нём была представлена образовательная программа, а также интересная экспозиция.