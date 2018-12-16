Полиция задержала подозреваемого в скупке голосов на выборах в Приморье

Владивосток, , 07:45 — REGNUM На избирательном участке во Владивостоке, где могла осуществляться скупка голосов избирателей, полиция задержала подозреваемого. Об этом сообщила член Совета по развитию гражданского общества и правам человека, журналистка Екатерина Винокурова.

Речь идёт об избирательном участке на Фонтанной улице, откуда поступила информация о возможном подкупе избирателей. Полиция задержала на участке мужчину, который подозревается в подкупе. Сперва он был доставлен в отделение внутренних дел Первомайского района Владивостока, затем перевезен во Фрунзенский ОВД.

По данному факту было возбуждено административное дело по статье 5.16 Кодекса об административных правонарушениях («Подкуп избирателей»). Дело будет слушаться во Фрунзенском районном мировом суде.

Уточняется, что задержанный — уроженец Хабаровского края. В полиции он признался, что якобы приехал скупать голоса за кандидата от ЛДПР Андрея Андрейченко.

В избирательном штабе кандидата Андрейченко уже отреагировали на эту информацию. Представители штаба заявили, что не имеют никакого отношения к этому предполагаемому скупщику голосов и проводят собственное разбирательство.

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