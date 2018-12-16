Выборы в Приморье: Информация о скупке голосов на участке передана полиции

Владивосток, , 07:21 — REGNUM Информация о скупке голосов избирателей на одном из избирательных участков во Владивостоке в ходе повторных выборов губернатора Приморского края передана в полицию. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщил журналистам член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

Он рассказал, что поступил звонок о том, что на избирательном участке, расположенном на улице Фонтанной во Владивостоке осуществляется скупка голосов избирателей. Об этом были уведомлены правоохранительные органы.

«Началась проверка, установлен контакт с УМВД, надеемся на оперативную и объективную проверку», — сказал Брод.

Кроме того, после другого звонка в Общественную палату удалось было выявлено и устранено нарушение на другом избирательном участке. Брод уточнил, что речь идет о 601-м избирательном участке.

Оказалось, что на участке не запустился КОИБ и не был опечатан ящик для голосования. Наблюдатели сообщили об этом в краевую избирательную комиссию и все нарушения были быстро устранены.

Брод отметил, что к сожалению есть факты распространения недостоверной информации о якобы нарушениях в ходе выборов губернатора в социальных сетях.

Так в соцсетях появилась информация, что в городе Находка в гимназии №5 неизвестные отвлекли сотрудника полиции, находящегося на участке, и осуществили вброс бюллетеней. Но в Находке нет никакой гимназии №5 и никогда не было, пояснил Брод.

Также распространялась недостоверная информация о том, что какие-то неизвестные пытались проникнуть в здание администрации Находки. Но это тоже оказалось фейком.

В целом, Брод считает, что нынешние выборы «значительное чище», чем предыдущие выборы губернатора, результаты которых были отменены.

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