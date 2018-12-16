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Явка на повторных выборах губернатора Приморья на 12:00 составила 13,97%

Политика

Это выше, чем на аналогичное время 16 сентября 2018 года

Явка на повторных выборах губернатора Приморья на 12:00 составила 13,97%
Дарья Антонова © ИА REGNUM
На выборы

Владивосток, 16 декабря 2018, 05:51 — REGNUM  К полудню 16 декабря 2018 года на повторных выборах губернатора Приморского края проголосовали 13,97% избирателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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16 сентября 2018 года, в ходе второго тура выборов главы Приморского края, на 12:00 явка была ниже — 12,63%.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня 16 декабря 2018 года в Приморье проходят повторные выборы губернатора края. Итоги первых выборов, прошедших в два тура в сентябре 2018 года, были отменены по инициативе ЦИК РФ в связи с масштабными нарушениями. Сегодня в выборах главы региона принимают участие четыре кандидата — Андрей Андрейченко (ЛДПР),Олег Кожемяко — врио главы края, самовыдвиженец, Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис (За женщин России).

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Выборы губернатора Приморского края-2018
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