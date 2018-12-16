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Глава МВД США назвал выдумкой обвинения в свой адрес

Политика

Президенту стоит обратить внимание на достижения, отметил Зинке

Вашингтон, 16 декабря 2018, 05:12 — REGNUM  Министр внутренних дел США Райан Зинке опроверг обвинения в нецелевом использовании государственных средств. Сообщение об этом Зинке написал в своем Twitter.

Глава американского МВД отметил, что ему нравится работать вместе с президентом Дональдом Трампом, и совместная «хорошая работа» вызывает у него гордость.

«Однако после 30 лет государственной службы я не могу оправдать трату тысяч долларов на защиту себя и своей семьи от ложных обвинений», — написал Зинке.

Он добавил, что главе государства стоит обратить внимание на достижения, а не на «выдумки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп анонсировал отставку Зинке, не назвав причин такого решения. Трамп поблагодарил министра за службу на благо США и отметил, что тот многого добился.

В октябре стало известно о начале расследования в отношении Зинке. Так, речь шла о «многочисленных жалобах» в связи с перелетами министра, не связанными с рабочей необходимостью.

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