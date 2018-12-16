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Пушков: Давос с санкциями — это уже госдеп

Политика

Организаторам форума не выгодно запрещать участие российским бизнесменам

Пушков: Давос с санкциями — это уже госдеп
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Алексей Пушков

Москва, 16 декабря 2018, 04:41 — REGNUM  Организаторам форума в Давосе не выгодно бойкотировать российских представителей, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Если бы Давос сохранил персональные санкции, это был бы уже не Давос, а госдеп. Форуму невыгоден бойкот России: он рискует больше проиграть», — подчеркнул сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, организаторы Всемирного экономического форума в Давосе сняли ограничения для российских бизнесменов, собравшихся принять участие в форуме. Ранее организаторы мероприятия просили российских бизнесменов не приезжать на форум в 2019 году по причине того, что они находятся в черных списках США.

Читайте ранее в этом сюжете: Организаторы форума в Давосе сняли ограничения для бизнесменов из России

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Всемирный экономический форум в Давосе-2019
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