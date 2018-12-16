Воскресенье, 16 Декабря 2018 года
06:04:20 МСК

Чета Кожемяко проголосовала на выборах в Приморье

Политика

В крае проходят повторные выборы губернатора

Чета Кожемяко проголосовала на выборах в Приморье
Иллюстрация: Primorsky.ru
Олег Кожемяко с супругой на избирательном участке

Владивосток, 16 декабря 2018, 04:34 — REGNUM  Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко и его супруга Ирина одними из первых проголосовали на выборах главы региона. Об этом сообщает 16 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Супруги Кожемяко посетили избирательный участок 727 на Океанском проспекте во Владивостоке. В течение дня здесь ожидают для голосования более 2,2 тыс. избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря Приморском крае проходят повторные выборы губернатора. На пост главы региона претендуют четверо: кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко, самовыдвиженец Олег Кожемяко, кандидат от Партии роста Алексей Тимченко и Роза Чемерис от партии «За женщин России».

Читайте ранее в этом сюжете: Явка на выборах губернатора Приморья на 10:00 составила 4,62%

Читайте развитие сюжета: Экс-мэр Владивостока Пушкарёв проголосовал на выборах губернатора Приморья

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы губернатора Приморского края-2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить