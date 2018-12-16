Явка на выборах губернатора Приморья на 10:00 составила 4,62%

Владивосток, , 04:12 — REGNUM По данным Избирательной комиссии Приморского края, явка избирателей на выборы губернатора Приморского края на 10:00 16 декабря 2018 года составила 4,62%. Это ниже, чем в аналогичное время во время второго тура выборов в сентябре 2018 года, тогда на участки к этому часу явились 5,08% приморцев с правом избирательного голоса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Активно идет голосование на родине врио губернатора Приморья Олега Кожемяко, который сегодня принимает участие в выборах — по данным Черниговской избирательной комиссии к 10:00 там проголосовали 11,08% избирателей.

Еще активнее избиратели, голосующие во Фрунзенском районе Владивостока — 11,87% голосов на 10 часов утра.

Сам врио губернатора Приморского края и его супруга Ирина уже проголосовали в УИК 727 на Океанском проспекте — одними из первых в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Приморском крае проходят повторные выборы губернатора. Результаты второго тура первых выборов были отменены по инициативе ЦИК РФ в связи с многочисленными нарушениями. На пост главы региона претендуют четыре кандидата — Андрей Андрейченко (ЛДПР), Олег Кожемяко, врио губернатора края — самовыдвиженец, Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис (За женщин России).

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