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Коалиция США нанесла удар по мечети в сирийском Хаджине

Политика

Город остается последним крупным оплотом боевиков террористической группировки

Хаджин, Сирия, 16 декабря 2018, 04:19 — REGNUM  Командный пункт террористов, находившийся в мечети в сирийском городе Хаджин, уничтожен в результате авиаудара возглавляемой США коалиции. Об этом говорится в сообщении коалиции.

На момент удара в командном пункте находились 16 «вооруженных до зубов» боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они использовали мечеть для управления атаками против союзников США, говорится в сообщении.

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Авиаударом ликвидированы террористы и уничтожена одна единица оперативного потенциала группировки. Данные о пострадавших среди гражданских лиц не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, город Хаджин остается последним крупным оплотом боевиков указанной группировки в Сирии. Коалиция, действуя против террористов, наносит неизбирательные удары по жилым кварталам Хаджина, что влечет за собой огромные потери мирного населения и масштабные разрушения. Таким же образом был почти полностью разрушен город Ракка.

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Участие США в войне в Сирии
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