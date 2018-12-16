США совестят Германию «безопасностью соседей» ради остановки Nord Stream 2

Вашингтон, , 03:51 — REGNUM Призыв «прислушаться к соседям» и отменить строительство газопровода «Северный поток — 2» адресовал властям Германии представитель госдепартамента США Роберт Палладино. Сообщение об этом опубликовано пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.

Резолюция Европарламента от 12 декабря, говорится в заявлении дипломата, вновь говорит о важности Украины в европейской сети энергопоставок. ЕС осуждает реализацию «политического проекта» — газопровода «Северный поток — 2».

«Мы призываем Германию прислушаться к обеспокоенности многих ее соседей, чья безопасность пострадает из-за этого трубопровода», — заявил Палладино.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря Европейский парламент принял резолюцию против строительства газопровода «Северный поток — 2», в которой проект назван «политическим» и представляющим угрозу безопасности ЕС. При этом говорится о «ключевой роли» Киева для энергетического обеспечения Евросоюза.

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