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На Украине избрали главу раскольнической церкви

Политика

О создании ЕППЦ объявил президент страны Петр Порошенко

Киев, 16 декабря 2018, 01:03 — REGNUM  Главой новой церковной структуры — Единой поместной православной церкви на Украине — избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Об этом сообщает сетевое издание «Лига.нет» со ссылкой на источники.

Отмечается, что голосование происходило в два тура. Участниками «объединительного» собора в Киеве стали 190 человек, при этом 126 делегатов — 42 архиерея и с ними по одному священнику и мирянину — представляли УПЦ Киевского патриархата.

От Украинской автокефальной православной церкви участвовали 36 делегатов: 12 епископов, священники и миряне.

Ожидается, что в январе 2019 года Епифаний получит томос об автокефали ЕППЦ от патриарха Константинопольского Варфоломея в Стамбуле.

Как сообщало ИА REGNUM, о создании ЕППЦ объявил 15 декабря президент Украины Петр Порошенко. Он выступил с речью на площади перед Софийским заповедником в Киеве.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко объявил о создании «новой украинской церкви»

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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