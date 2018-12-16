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Трамп: Американская пресса теперь лжёт, как никогда раньше

Политика

В США редко публикуют информацию о «связях» Хиллари Клинтон с Россией

Вашингтон, 16 декабря 2018, 00:50 — REGNUM  Впервые в истории США средства массовой информации ведут себя настолько лживо, заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Еще никогда в истории нашей страны «пресса» не была так бесчестна, как сегодня. Сюжеты, которые должны быть хорошими, теперь плохие. Сюжеты, которые должны быть плохими, теперь просто ужасны. Много сюжетов, например, сюжет о реальных связях России, Клинтон и Национального демократического комитета (имется в виду причастность Хиллари Клинтон и ряда членов Демпартии США к связям с Россией — прим. ИА REGNUM ) вообще редко освещается. Плохо!», — заявил он.

Трамп также добавил, что американские СМИ вообще забыли о переписке Лизы Пейдж и ее участии в деле о «российском вмешательстве». По его мнению, этот сюжет вообще не выгоден для освящения «фейк-ньюс».

Напомним, президент США Дональд Трамп в ответ на обвинения о якобы сотрудничестве с Россией и «российском вмешательстве» в президентские выборы в 2016 году зачастую предлагал внимательней присмотреться к связям его соперницы на выборах Хиллари Клинтон. Он неоднократно заявлял, что Россия якобы хотела видеть Клинтон в должности президента США, а не Трампа.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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