Набиуллина: откатом резервирования по ключевой ставке

Владимир Павленко, , 21:50 — REGNUM

Традиционную пресс-конференцию, посвященную итогам заседания совета директоров (СД) ЦБР, провела «лучший центробанкир всех времен и народов» по версии МВФ Эльвира Набиуллина. Эта либеральная экономистка — «птенец гнезда» ВШЭ «крупнейшего» экономического «гуру» Евгения Ясина, бывшие родственники которого, помнится, деятельно поучаствовали в преддефолтном исчезновении в 1998 году почти пятимиллиардного кредитного транша МВФ. Ну, а сама «Вышка», которую возглавляет Ярослав Кузьминов, супруг Набиуллиной, по слухам, «серый кардинал» либерального лобби по части расстановки соответствующих кадров, в свое время была «срисована» со своей alma-mater — Лондонской школы экономики.

«Главных итогов» СД ЦБР — частного «акционерного общества», находящегося под внешним контролем с 1% акций у «Геракла» — Виктора Геращенко, соратника Михаила Ходорковского, и 99% у иностранных владельцев российского «печатного станка», Набиуллина насчитала два. Первый: увеличение на 0,25%, до 7,75% размера ключевой ставки и второй: возобновление «ожидавшейся рынком» покупки иностранной валюты в валютные резервы.

Согласившись с тем, что «модель поведения населения меняется в соответствии с нашими ожиданиями», глава АО ЦБР, видимо, в ряду таких «ожиданий» назвала фактическое отсутствие роста потребления (1,9% в октябре), неоднородность распределения этого потребления между регионами (Москва, видимо, здесь вне конкуренции), а также замедление роста зарплат. Подтвердив курс на «таргетирование» инфляции (слово-то какое — почти матерное, но нашим либералам англицизмы по кайфу) в пределах 4%, Набиуллина, тем не менее, признала, что повышение НДС с 1 января 2019 года подхлестнет рост потребительских цен до 5,5%, а то и до 6%, но главное, по ее словам, чтобы за инфляцией не потянулись «вторичные факторы» — инфляционные ожидания, из-за чего «ожидаемая модель поведения населения» поколеблется, и наблюдающееся депозитное накопление сменится покупательским ажиотажем, и это — вот беда! — даст возможность предприятиям (какие еще остались при этой экономической модели) вздувать цены. Какой процент населения способен сегодня «накоплять» и делать это не в стеклянной банке, а в банках, которые АО ЦБР подвергает систематической кастрации, плодя озлобление в среде вкладчиков и высаживая на деньги государство в лице АСВ, наша героиня не уточнила.

Нет, вообще наши либералы чем дальше — тем откровеннее; чиновницы из тех, что рекомендуют гражданам питаться «макарошками» или как в войну, а их детям сообщают, что их на белый свет не ждали и не просили, — это просто жалкие эпигоны, и в отличие от либералов, они в своих высказываниях просто реализуют «совковые» комплексы недопотребления тех, кто сдирая шкуру вырывался из «простонародья», именно чтобы по-коммунистически не трудиться, а потреблять. Они как поплавок, который не сам по себе дергается, привлекая внимание рыболова, а потому, что висит на леске, которую за крючок на ней дергает рыба. А рыба — это либералы, которые, как на означенной пресс-конференции, «концептуально» так, можно сказать монументально, сообщают, что положительное сальдо — это аксиома. Заданная, видимо, колониальными «рекомендациями» от МВФ. И состоит она из двух сообщающихся сосудов, в которых если в одном убыло, то в другом прибыло. Один сосуд — покупка валюты в резервы, которая прописана в механизме «currency board» («валютного комитета»), которую было приостановили, чтобы попугать американских хозяев, а затем, поскольку хозяева не испугались, теперь возобновляют. И компенсируют хозяевам «убытки», но не сразу, а «патриотично» так, в рассрочку на несколько лет. Хозяева-де потерпят, мы же «с колен» встаем! Второй сосуд, по Набиуллиной, — вывоз капитала (четвертый признак империализма по В.И. Ленину). Так прямо и сказала: если не возобновить покупку валюты, то по бюджетному правилу («стерилизации» нефтегазовых доходов бюджета), придется поощрять вывоз капитала — либо в погашение долгов, либо для покупки зарубежных активов. Еще по ее словам, всерьез-де в прекращение покупки зеленой туалетной бумаги, то есть в спасение американской экономики, никто на рынке никогда не верил, поэтому и скупали активы за бугром. Не в свою экономику вкладывали — это колониальным бюджетным правилом запрещено, а в чужую, подтверждая тем самым колониальный статус экономики собственной.

Еще из перлов на пресс-конференции прозвучала мысль о фатальной зависимости нашей экономики от внешних факторов. Торговую войну США с Китаем Набиуллина считает неоконченной, и здесь с ней трудно спорить, там все только начинается. Каким боком это на нас отражается, — другой вопрос, но либералы в том, что мир «един и покобелим», убеждены свято. Видимо, это тоже МВФовские «рекомендации». И на них «лучший центробанкир», чтобы не перестать быть «лучшим», покушаться не может. Еще «внешний фактор» — сланцевая нефть, рост добычи которой в США «яйцеголовые вундеркинды» из АО ЦБР спрогнозировать, по их собственному признанию, не смогли. Но коль такой рост произошел — патронам нужно освободить от своего присутствия рынок. Потому и договоренности с ОПЕК о сокращении добычи — нормально так: американцы ее наращивают, а мы сокращаем. С саудитами все понятно: они одного оружия из США на 300 млрд уже при Дональде Трампе подрядились закупить, им вразрез идти нельзя. А нам? Мы, как тот представитель одной мудрой народности, за компанию и повеситься готовы?

Ну и конечно геополитика, точнее, связанные с ней «риски», — важнейший «внешний фактор». Либералам эта геополитика в печенках сидит — не ровен час из колониальной зависимости выберемся, на всех них ведь самолетов в стране не хватит, чтобы удрать. Да и программное обеспечение на них американцы в «час X» запросто могут вырубить, как проделали это при катастрофе 737-го «Боинга» в Индонезии. Свою-то гражданскую авиацию либералы и угробили! Нет, прямо Набиуллина не уподобилась Алексею Кудрину и «снизить геополитические риски» Кремлю не посоветовала. Но намек прозвучал, конечно, недвусмысленный.

Ну и «внутренний фактор» повышения ключевой ставки — все те же «инфляционные ожидания». Вроде НДС дает лишь 1% инфляции, но Набиуллина не уверена в отсутствии долгосрочного эффекта. Последнее с «них» состричь, а как «они», то есть мы, себя поведут или поведем? Либералам страшно, как на минном поле.

И последнее, чтобы до конца понимать, что на самом деле, а не в отчетных реляциях МВФ, о либералах думают их хозяева. Вопрос не без издевки от корреспондента «The Wall-Street Journal».

— Анатолий Курманаев: «Что должно поменяться во внешней конъюнктуре, чтобы вы изменили свой консервативный подход в денежно-кредитной политике?»

— Э. Набиуллина (смущенно улыбаясь): «Я думаю, что мы долго будем оставаться с консервативным подходом в денежно-кредитной политике, и здесь (запинаясь) вопрос не о том, что что-то поменяется на внешних рынках или мы переоценим ситуацию на внешнем рынке. В принципе мы страна с очень э-э-э… молодым режимом инфляционного таргетирования. И конечно нужно иметь доверие к тому, что инфляция всегда будет под контролем. Я уже сказала, что мы с середины 17-го года живем в режиме ниже нашего таргета, но по историческим меркам это очень небольшое время. И инфляционные ожидания не заякорены. И даже скорее на ваш вопрос можно ответить, что мы будем чуть менее консервативными, если увидим, что инфляционные ожидания стали заякоренными».

Ее шутливо спросили о том, не собирается ли отвязываться от хозяина, и какую еще «загогулину» хозяин должен изобразить, чтобы это стало возможным? А она, смутившись, чтобы не подумали чего лишнего и не ловят ли на слове из такого-то — ого-го! — издания, извернулась, сведя ответ к смыслу, что нет, не собираемся.

Не верите, читатель? Тогда еще два примера:

— Елена Фабричная, агентство Reuters (еще один представитель хозяина): «Некоторые аналитики (!) все-таки надеются (!!), что Банк России возобновит регулярные покупки с января в неполном объеме (!!!), наполовину или как, по ситуации… Вот можете это как-то прокомментировать?»

— Э. Набиуллина: «Нет, мы предполагаем возобновить покупки в полном объеме».

Не дождетесь! Сказала, как отрезала… Ответ короче вопроса, чтобы те, кто номинируют в «лучшие», не засомневались, не дай бог…

— Анастасия Штылева, «Интерфакс»: «Оставляет ли ЦБ за собой право приостановить регулярные покупки валюты вновь, или может быть отложить реализацию уже отложенных покупок валюты в случае усиления волатильности на рынке, может быть в силу тех же самых санкций?»

— Э. Набиуллина: «Мы стали рассматривать приостановление таких покупок на рынке в рамках бюджетного правила как один из инструментов, который мы можем применять, если возникают риски для финансовой стабильности, действительно. Но это не значит, что если возникли риски финансовой стабильности, мы будем применять именно этот инструмент. Потому, что у нас есть и ряд других инструментов, и в зависимости от ситуации будем действовать. А сейчас таких рисков мы не видим»

Опять не дождетесь! Право-то имеем, только вот пользоваться им нам «не рекомендовано». Не очень это кое-кому нравится, так что будем протягивать ножки строго по одежке. Точнее, это мы с вами, читатель, их будем протягивать. «Так будьте здоровы, живите богато, / Насколько позволит вам ваша зарплата. / А если зарплата вам жить не позволит, / Ну что ж, не живите, никто не неволит», — такой ответ дала нам всем Эльвира Набиуллина, и ничего нового, признаемся, со времен «прочмокавшего» Россию, по крылатому выражению Амана Тулеева, Егора Гайдара, мы от либералов не слышим. Вот Чубайс на днях, подав почти забытый уже голос, обвинил нас… в неблагодарности к бизнесу, которому мы, оказывается, всем в «этой» стране обязаны, и до конца дней за свои «обязательства» не расплатимся.

На днях исполнился четвертьвековой юбилей действующей Конституции. Запретив государственную или обязательную идеологию, этот основополагающий документ по сути закрыл глаза на либеральную вакханалию на своих «полях», по которой Россия и платит нынешнюю дань глобальному центру капиталистической мир-системы как новой «золотой орде» постхристианских времен поклонения «зеленой» мамоне ФРС. И возникает закономерный вопрос: не пора ли эти «поля» Основного Закона зачистить от оккупировавших их либералов, заодно поставив в повестку дня наболевший вопрос, который впервые прозвучал более ста лет назад. А именно: о публикации и отмене тайных договоров времен «царя Бориса», по которым и вливается яд, отравляющий общественное мнение и не позволяющий нашей стране встать с колен по-настоящему, сбросив оковы неоколониального либерального рабства? Тем более, что именно ими и прикрыли на международном уровне антисоветский государственный переворот октября 1993 года. Может это и есть наш подлинный и спасительный общенациональный «таргет»?