В США усомнились в желании РФ сохранить ДРСМД

Вашингтон, , 21:10 — REGNUM Российская Федерация, которая не признает за собой нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), серьезно не настроена на его сохранение. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме США Гарретт Маркис в интервью РИА Новости.

По его словам, Россия, если бы хотела сохранить документ, то немедленно бы уничтожила свои нарушающие договор «крылатые ракеты, пусковые установки и поддерживающее оборудование».

«После 5 лет переговоров … мы (власти США) не можем заключить, что Россия настроена серьезно», — сказал он.

Напомним, 15 декабря 2018 г. официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил своему американскому коллеге Джеймсу Мэттису обсудить имеющиеся у Москвы и Вашингтона разногласия относительно условий соблюдения ДРСМД.

По его словам, соответствующая нота от имени министра обороны России была направлена главе Пентагона.

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