Порошенко объявил о создании «новой украинской церкви»

Киев, , 19:34 — REGNUM На Украине по итогам «объединительного собора» создана автокефальная поместная православная церковь. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил президент страны Петр Порошенко.

«Представители УПЦ «Киевского патриархата», УАПЦ и группа епископов УПЦ Московского патриархата основали объединенную церковь», — сказал Порошенко.

По его словам, благодаря непоколебимой позиции Вселенского патриарха Варфоломея «чудо» стало возможным.

Ранее LIGA.net со ссылкой на свои источники сообщила, что епископ неканонической Украинской православной церкви «Киевского патриархата» Епифаний избран главой объединённой раскольничьей церкви на «объединительном соборе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «объединительный собор» украинских раскольников прошел в Киеве 15 декабря.

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