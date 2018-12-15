Президент Эквадора Ленин Морено встретился с Си Цзиньпином

Кито, , 19:21 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин принял в Доме народных собраний президента Эквадора Ленина Морено, прибывшего в Китай с государственным визитом.

Как сообщило кубинское агентство «Пренса Латина», в ходе встречи лидеры взяли на себя обязательство обеспечить устойчивое развитие отношений между их государствами.

Основным итогом встречи двух глав государств стало заключение Меморандума о взаимопонимании, в соответствии с которым Эквадор присоединится к китайской инициативе «Один пояс — один путь». Си Цзиньпин и Морено отметили, что подписание Меморандума открыло новую главу в китайско-эквадорских отношениях.

Также лидеры подписали десять соглашений в области сельского хозяйства, гражданской авиации, управления рисками землетрясений и извержений вулканов, а также правовой поддержки.