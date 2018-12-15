Газни, Афганистан, , 20:35 — REGNUM Официальные представители правительства провинции Газни (столица провинции — г. Газни) заявили, что на территории этого региона в результате операции, проведённой Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 16 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), среди которых числится три гражданина Пакистана.

По сообщению афганского новостного издания «Pajhwok Afghan News», операция Национальных сил безопасности и обороны по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Карабаг.

Операция была проведена при активной поддержке сил авиации Афганистана.

По словам официального представителя правительства провинции Газни, в результате боев не менее 10 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили ранения различной степени тяжести. Он также добавил, что двое мирных жителей погибло, еще трое получили ранения. Однако официальный представитель не сказал, чьи действия привели к жертвам среди гражданского населения.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.