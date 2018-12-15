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Официальные лица отрицают гибель мирных жителей в афганской провинции Кунар

Политика

Ранее местные источники утверждали, что в результате операции Национальных сил безопасности и обороны погибло несколько гражданских

Кабул, 15 декабря 2018, 20:07 — REGNUM  14 декабря официальный представитель губернатора афганской провинции Кунар (столица проивнции — г. Асадабад) заявил, что сообщения о гибели местных жителей в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны на территории региона, не соответствуют действительности.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», официальный представитель губернатора заверил, что в ходе операции Национальных сил безопасности и обороны погибли исключительно боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он сказал, что всего было ликвидировано по меньшей мере 20 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Официальный представитель губернатора сказал, что тем не менее 15 мирных жителей получили ранения разной степени тяжести в результате столкновения между правительственными силами и боевиками. Пострадавшие были доставлены в центральную больницу провинции Кунар.

В то же время, официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждают, что группировка не понесла потерь в ходе операции, а все убитые были мирными жителями.

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Зарубежная хроника
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