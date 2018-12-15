Южная Корея создаст 55 000 рабочих мест в сфере здравоохранения

Сеул, , 19:57 — REGNUM Правительство Республики Корея создаст 55 000 новых рабочих мест в сфере здравоохранения до 2022 года; также планируется нанять на работу более 9300 медицинских сестёр, чтобы удовлетворить существующий и потенциальный спрос на медицинские услуги. Об этом сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap.

Соответствующую программу подготовил Президентский Комитет по созданию рабочих мест. По прогнозам экспертов, в ближайшие годы потребность в медицинском обслуживании продолжит увеличиваться из-за старения населения и повышения внимания граждан к своему здоровью. Кроме того, создание рабочих мест в сфере здравоохранения вдвое эффективнее, чем в любой другой отрасли: инвестиции в размере 890 тысяч долларов позволяют обеспечить работой 16−17 человек.

Помимо создания рабочих мест необходимо нанять большое количество медицинских сестёр, так как в данный момент отрасль испытывает острый дефицит кадров. Из-за этого медсестры вынуждены работать на 25% больше среднестатистических граждан Южной Кореи и часто выходить в ночные смены. Все это негативно сказывается на качестве медицинских услуг.

Также планируется создать сеть центров социальной защиты по всей стране, чтобы предоставить медицинскую и другую помощь детям-сиротам и одиноким пожилым гражданам.