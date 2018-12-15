Суббота, 15 Декабря 2018 года
21:50:04 МСК

Южная Корея создаст 55 000 рабочих мест в сфере здравоохранения

Политика

Меры правительства направлены на повышение качества медицинского обслуживания

Сеул, 15 декабря 2018, 19:57 — REGNUM  Правительство Республики Корея создаст 55 000 новых рабочих мест в сфере здравоохранения до 2022 года; также планируется нанять на работу более 9300 медицинских сестёр, чтобы удовлетворить существующий и потенциальный спрос на медицинские услуги. Об этом сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap.

Соответствующую программу подготовил Президентский Комитет по созданию рабочих мест. По прогнозам экспертов, в ближайшие годы потребность в медицинском обслуживании продолжит увеличиваться из-за старения населения и повышения внимания граждан к своему здоровью. Кроме того, создание рабочих мест в сфере здравоохранения вдвое эффективнее, чем в любой другой отрасли: инвестиции в размере 890 тысяч долларов позволяют обеспечить работой 16−17 человек.

Помимо создания рабочих мест необходимо нанять большое количество медицинских сестёр, так как в данный момент отрасль испытывает острый дефицит кадров. Из-за этого медсестры вынуждены работать на 25% больше среднестатистических граждан Южной Кореи и часто выходить в ночные смены. Все это негативно сказывается на качестве медицинских услуг.

Также планируется создать сеть центров социальной защиты по всей стране, чтобы предоставить медицинскую и другую помощь детям-сиротам и одиноким пожилым гражданам.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить