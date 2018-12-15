Суббота, 15 Декабря 2018 года
20:09:55 МСК

Австралия тайно поставляет оружие арабской коалиции, воюющей в Йемене

Политика

Правительство Австралии одобрило экспорт вооружений в страны Ближнего Востока

Канберра, 15 декабря 2018, 19:20 — REGNUM  С 2016 года Австралия тайно снабжает оружием ближневосточную коалицию государств, ведущих войну в Йемене. Об этом сообщает австралийский новостной портал ABC.

Согласно информации, полученной из внутренних документов министерства обороны: за два года Австралия выдала десятки разрешений на экспорт вооружений для Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Два этих государства возглавляют коалицию, ведущую боевые действия на территории Йемена против военной группировки хуситов. За 4 года гражданской войны в Йемене погибли десятки тысяч мирных граждан, и в стране разразился серьёзнейший гуманитарный кризис.

По мнению экспертов, поставки вооружений в страны Ближнего Востока связаны с политикой премьер-министра Малькольма Тернбулла, направленной на стимулирование экспорта военной продукции. На эти цели Австралия направила 200 миллионов долларов и намерена войти в десятку крупнейших мировых поставщиков оружия.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить