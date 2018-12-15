Австралия тайно поставляет оружие арабской коалиции, воюющей в Йемене

Канберра, , 19:20 — REGNUM С 2016 года Австралия тайно снабжает оружием ближневосточную коалицию государств, ведущих войну в Йемене. Об этом сообщает австралийский новостной портал ABC.

Согласно информации, полученной из внутренних документов министерства обороны: за два года Австралия выдала десятки разрешений на экспорт вооружений для Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Два этих государства возглавляют коалицию, ведущую боевые действия на территории Йемена против военной группировки хуситов. За 4 года гражданской войны в Йемене погибли десятки тысяч мирных граждан, и в стране разразился серьёзнейший гуманитарный кризис.

По мнению экспертов, поставки вооружений в страны Ближнего Востока связаны с политикой премьер-министра Малькольма Тернбулла, направленной на стимулирование экспорта военной продукции. На эти цели Австралия направила 200 миллионов долларов и намерена войти в десятку крупнейших мировых поставщиков оружия.