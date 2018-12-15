Сербия укрепляет границу с Косово после создании армии Косово

Тирана, , 19:25 — REGNUM 14 декабря, в день, когда в результате голосования в парламенте Косово Силы Безопасности Косово (СБК) превратились в армию, Сербия ввела дополнительные меры безопасности на границе с Косово.

Как передает албанское новостное агентство «Телеграфи», на границу с краем, где были сосредоточены значительные военные и полицейские силы, прибыл сам президент Сербии Александр Вучич, являющийся верховным главнокомандующим сербской армии.

Вучича сопровождали министр обороны Сербии Александр Вулин, глава Генерального штаба Милан Мойсилович и другие высокопоставленные служащие армии и полиции Сербии.

Напомним, 14 декабря, комментируя создание Косово собственной армии, премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что «сегодняшний день не будет способствовать укреплению стабильности в регионе» и что «лучше говорить о сотрудничестве, чем создавать барьеры».