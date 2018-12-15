Суббота, 15 Декабря 2018 года
20:09:42 МСК

Сербия укрепляет границу с Косово после создании армии Косово

Политика

Сербия продемонстрировала готовность защищать границу с Косово после появления у частично признанной республики собственной армии

Тирана, 15 декабря 2018, 19:25 — REGNUM  14 декабря, в день, когда в результате голосования в парламенте Косово Силы Безопасности Косово (СБК) превратились в армию, Сербия ввела дополнительные меры безопасности на границе с Косово.

Как передает албанское новостное агентство «Телеграфи», на границу с краем, где были сосредоточены значительные военные и полицейские силы, прибыл сам президент Сербии Александр Вучич, являющийся верховным главнокомандующим сербской армии.

Вучича сопровождали министр обороны Сербии Александр Вулин, глава Генерального штаба Милан Мойсилович и другие высокопоставленные служащие армии и полиции Сербии.

Напомним, 14 декабря, комментируя создание Косово собственной армии, премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что «сегодняшний день не будет способствовать укреплению стабильности в регионе» и что «лучше говорить о сотрудничестве, чем создавать барьеры».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить