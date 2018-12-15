Станет ли Макрон французским Керенским?

Александр Халдей, , 18:44 — REGNUM

Бессмысленный бунт или очередная Великая французская революция?

На Украине верят, что восстание жёлтых жилетов во Франции организовал Кремль. В России охранители убеждают народ, что восстание жёлтых жилетов организовали США и управляют им за то, что Макрон якобы посмел воспротивиться Дяде Сэму и чуть ли не возглавил европейское движение за суверенитет от этих самых США. Данный тезис продвигается некоторыми патриотами одновременно с тезисом о том, что Макрон является ставленником Ротшильдов, как известно, являющихся одними из главных хозяев США.

Как совместить эти два противоположных высказывания, похоже, никто не задумывается. Судя по всему, Ротшильды или уже утратили власть над миром, если США мочат их протеже, или Ротшильды сошли с ума, если из США уничтожают своего ставленника во Франции.

Есть ещё два предположения. Первое — Макрон не ставленник Ротшильдов. Второе — с ума сошли те, кто упорно отводит внимание российского общества от взрыва классовых противоречий во Франции, пугая нашего обывателя перехватом иностранного управления малейшим движением протеста. Второе соображение намного вероятнее первого.

Абсурдность последнего высказывания в адрес Франции — члена НАТО и верного участника всяческих антироссийских санкций, полностью контролируемого Англией и США европейского вассала англосаксонского мира со времён Наполеона III — совершенно очевидна. Если добавить к этому ротшильдовский фон за спиной Макрона, то надо обладать очень большим чувством юмора, чтобы всерьёз продвигать концепцию внешнего контроля разгорающейся на наших глазах второй Парижской коммуны.

Для подтверждения этого тезиса надо проследить фазы конфликта.

Накопление конфликтного потенциала. Макрон правит всего 18 месяцев, победив всех правящих десятилетиями ветеранов французской политики. Это уже говорит о том, что классовый конфликт во французском обществе давний и протекающий скрыто. И отказ от классовой терминологии в пользу конспирологии ничего в познавательном плане не добавляет, хотя в пропагандистском плане на некоторое время задерживает понимание истинных причин социального конфликта. Но вовсе не отменяет такого понимания позже.

Избегание диалога. Макрон начинает пугать французов военным положением. Французы не пугаются и усиливают протест. И тут начинает пугаться Макрон. Он предлагает представителям протестующих прийти на переговоры с премьер-министром Эдуаром Филипом. Протестующие согласились, но потребовали прямой трансляции переговоров. Понятно — чтобы вся Франция увидела, как выкручиваются власти, уклоняясь от выполнения требований протестующих. После этого требования власти от переговоров отказались. Не получилось и с подкупом наиболее авторитетных активистов и тем самым попыткой расколоть движение.

Мелкие претензии. Юноше, пожаловавшемуся на невозможность найти работу садовника, Макрон посоветовал приложить усилие и перейти улицу. Жаловавшемуся на низкую пенсию пенсионеру посоветовал найти работу. Ну, прямо как один небезызвестный наш персонаж, советовавший учителям, недовольным зарплатой, пойти в бизнес и вообще держаться в хорошем настроении при отсутствии денег. Очень быстро Макрон усвоил презрительный тон в общении с публикой. На это не обогатили бы внимания, не наложись это на реальные объективные проблемы, накопившиеся в рамках французского капитализма. Отвернуться от этого факта невозможно. Рейтинг Макрона покатился вниз, недовольство нарастало.

Его жена добавила своего вклада в этот процесс. В стиле Марии Антуанетты, советовавшей народу в отсутствие хлеба есть пирожные, Брижит Макрон вознамерилась купить за государственный счёт чайный сервиз в Елисейский Дворец за 50 тысяч евро. И там же соорудить дорогой бассейн. Так же Брижит получала из госбюджета деньги на свою личную благотворительную деятельность. Если кто-то увидит тут руку ЦРУ, разжигавшего во Франции очередную Великую французскую революцию, ему придётся смириться с ролью посмешища.

Надо сказать, что случившееся с Брижит Макрон потому стало инцидентом в эскалации конфликта общества и власти, что налоги во Франции очень высокие. Их собирают со всех французов. При этом богатые имеют множество лазеек и возможностей налоги не платить. Пример — тот же российский гражданин Жерар Депардье. Сменил гражданство ‑ и ушёл от налогов. Россияне были в восторге, а вот французам это очень не понравилось.

Насмешки над Макроном, издёвки, сарказм. Макрон бездетен, а у его жены есть дети от первого брака. Первый французский анекдот: «Кто муж бабушки, но не дедушка? Президент Макрон».

Второй французский анекдот: Макрон выступает перед правительством: «Приближается 100-летие нашей победы в Первой мировой войне. Денег нет, но надо отметить так, чтобы это заметил весь мир и при этом порадовать народ. Какие будут предложения?» Встает министр: «Господин президент, предлагаю Вам спрыгнуть с Эйфелевой башни. Затрат никаких. Об этом будет говорить вся планета. А уж как народ Франции обрадуется!»

Третий анекдот: «Если полиция не найдёт у вас в машине желтый жилет, то вас оштрафуют, а если найдёт — арестуют». Четвёртый анекдот: «Нет денег на бензин? Покупайте электромобили!» Намёк на Марию Антуанетту с её пирожными. Которой, кстати, французы за любовь к сладкому отрубили голову.

Формирование образа врага. Одна простая француженка 51-го года от роду, по имени Жаклин Моро из Бретани, даже не понимая, что является агентом ЦРУ, в Фейсбуке выступила в соцсети с возмущённым видеороликом на 4 минуты. Она назвала его «Охота на шофёров». Там она припомнила власти и её прошлые призывы, и то, что она сама себе ни в чём не оказывает. «Куда пойдут деньги, выплаченные шоферами? Основная цель — купить новые (столовые — А. Х) приборы для Елисейского дворца и соорудить дорогой бассейн для президента».

После размещения видео на сайте парламента появляется петиция с протестом, которая набирает за несколько часов более 200 тысяч подписей. После чего Макрон и его жена отказываются от покупки сервиза и строительства бассейна. Но видеозапись Моро посмотрели 6 миллионов человек. Появились группы в соцсетях, призывающие к протесту.

Можно сказать, что их писали «дочери крымских офицеров из ЦРУ». Но призывы были охотно подхвачены массами. Это из ЦРУ уже не срежиссируешь. Массы включились в протест, символом которого стал жёлтый жилет, который каждый водитель обязан надеть ночью, выходя из машины в случае поломки на трассе. Копирующая всё заграничное наша власть недавно ввела такой же закон о жёлтых жилетах. Явно не подумали о том, что это может стать символом протеста. Кто мог тогда об этом знать?

Инцидент: столкновения протестующих с полицией, первые пострадавшие. Конфликт переходит к следующим фазам.

Началась фаза обвинений. Из разговоров в кафе: «И все и всегда у Макрона делается во имя нас. Отменил он налог на богатство, так это оказывается не ради богачей, а ради нас — простых работников, чтобы было больше инвестиций и, соответственно, рабочих мест. Поднимают постоянно цены на горючее, но не для того, чтобы обчистить наши карманы, а для того, чтобы больше покупали электромобили, а мы дышали чистым воздухом. Не хочет повышать минимальную зарплату исключительно для того, чтобы мы не потеряли работу, потому что тогда предприятия будут нерентабельны. Если так пойдет и дальше, то мы голодать начнем, а Макрон скажет, что это все для нашего блага — борьба с ожирением».

Действия против. Протест развивался по нарастающей. Сначала там пытались блокировать железные дороги и нефтеперерабатывающие заводы. Полиция и шофёры шли на прорыв — появились погибшие, четыре человека. Закусивший удила Макрон заявил, что о выполнении требований протестующих не может быть и речи. Опять совет из ЦРУ? Ведь ясно — это только подольёт масла в огонь. Так и случилось. Протесты усилились.

Следующие фазы конфликта: партизанская война, диверсии (террор и репрессии), обезличивание и расчеловечивание противника, дегуманизация, действия без учёта ущерба для себя, война на уничтожение.

Дойдёт ли во Франции дело до этих стадий? Хочется сказать «навряд ли», но в стране Робеспьера и Марата ни от чего зарекаться нельзя. Бегство Макрона в женском платье в Англию по примеру Александра Керенского вовсе не фантастика. Во всяком случае, уже появились ультраправые, ищущие расправ с мигрантами.