Политический проект «Украинская Церковь» наконец-то разродился

Станислав Стремидловский, , 18:24 — REGNUM

Сегодня, 15 декабря, в Киеве прошел так называемый объединительный собор, который провозгласил появление на свет политического проекта «Украинская Церковь», она же Единая поместная православная церковь на Украине. В нем приняли участие преимущественно клирики и миряне непризнанных Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. От канонической Украинской православной церкви Московского патриархата, насколько известно, прибыло два епископа — митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий) и митрополит Переяславль-Хмельницкий и Залесский Александр (Драбинко). Почетным гостем предсказуемо стал президент Украины Петр Порошенко.

Начиная с утра, 10 часов (здесь и далее по московском времени — С.С.), ряд украинских телеканалов вели трансляцию с площади перед Софийским заповедником, где собрались на митинг свезенные со всей Украины «простые верующие» для демонстрации поддержки создания ЕППЦ. Происходящее комментировали и приглашенные гости в студиях. Нам бросилось в глаза следующее. Что ни говори, но в Киеве происходило уникальное событие, каковым можно считать рождение «новой Церкви». Однако среди митингующих мы не увидели ни хоругвей, ни икон, в очень редких случаях мелькали священники с крестами. Зато обильно реяли государственные флаги Украины, помимо их оператор показал несколько раз красно-черный флаг украинских националистов времен Второй мировой войны и кто-то прихватил с собой почему-то бело-красный флаг Польши. Политизация доминировала и в речах выступавших. Некоторые из них завершали свои выступления «бандеровским» приветствием: «Слава Украине!» — и площадь привычно откликалась: «Героям слава!».

О геополитике рассуждал в студии одного из телеканалов представитель ректората Украинского католического университета, являющегося учебным заведением Украинской греко-католической церкви. Говоря о том, как учреждение ЕППЦ отразится на православных общинах, он безапелляционно утверждал, что отныне это Киев становится матерью не только для украинских православных, но и российских, белорусских и польских. Эти суждения заполняли паузу, образовавшуюся из-за того, что собор, открытие которого должно было начаться в 11 часов, никак не начинал свою работу. Разговоры в студии прервали в 11.19, когда на площади перед Софийским заповедником появился Порошенко. На нем было черное пальто и галстук цветов национального флага, желтого с синим. Президент был очень возбужден, улыбался, подходил и жал руки митингующим. Это длилось примерно 6 минут. Однако когда операторы показали через несколько секунд его проход внутри Софийского комплекса, перед зрителями предстал другой Порошенко — серьезный, задумчивый, с легким излучением тревожности.

Президент занял место в президиуме собора среди архиереев под председательством константинопольского посланца, митрополита Галльского Эммануила. То ли это должно было напоминать о временах первого Вселенского собора, когда его возглавлял император Константин, то ли просто у кого-то плохо с чувством такта и пониманием уместности. Порошенко выступил с речью. Первых аплодисментов он удостоился, когда дошел до места, где заявил, что «наша православная церковь не имеет подчинения Русской православной церкви. Подчеркиваю, Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви!». После прозвучало: «Вопрос автокефалии — это вопрос нашей украинской национальной безопасности». На этом месте президенту уже не хлопали. В 18.21 минуты вышедший к митингующим на площади Порошенко объявил о создании ЕППЦ, назвав ее «Церковью без Путина» и «Церковью без Кирилла», и избрании ее предстоятелем митрополита Переяславского и Белоцерковского уже бывшей УПЦ КП Епифания (Думенко). Теперь перед инициаторами ЕППЦ начинается следующий этап. Им необходимо добиться признания новой Церкви в диптихе Православных церквей.

Но это будет непросто даже при участии и давлении Константинопольского патриархата. Киевский режим и его сторонники воспринимают ЕППЦ прежде всего как «национальную» Церковь, то есть придерживаются самого радикального этнофилетического подхода, против которого выступал и выступает Фанар, хотя бы на декларативном уровне. Это первая проблема, с которой уже очень скоро столкнется Константинопольский патриархат. Вторая заключается в том, что он опроверг сам себя, ведь еще летом Фанар заявлял, что действует ради уврачевания раскола украинского православия. Но по факту Константинопольский патриархат его только усугубил, ему предстоит найти теперь какую-то другую аргументацию, чтобы объяснять свою политику. Задуматься следует и соседям Украины, которым некоторые горячие головы в Киеве хотят экспортировать «церковную революционность». Так что сегодня из трубы собора Святой Софии, вопреки энтузиазму украинских телеведущих и их гостей в студии, валил дым черный, а не белый.