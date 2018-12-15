США подослали своих боевиков на российскую базу

Дамаск, , 17:02 — REGNUM В районе Заза, который находится недалеко от границы 55-километровой запретной зоны вокруг американской военной базы Эт-Танф, российские военные начали возводить свою базу. Наш объект предназначен для контроля обстановки в данном регионе и борьбы с группами исламистов, нападающих на сирийских правительственных чиновников и военных.

На самой военной базе США в Эт-Танфе, которая находится в провинции Хомс, в 23 километрах к северо-западу от пограничного пункта пропуска Эт-Танф на границе с Ираком, идет постоянная подготовка боевиков из группировки «Джейш Магхавир аль-Таура» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Группировка насчитывает шесть тысяч членов. Из этого же района исламисты и совершают свои набеги.

Естественно, что появление в данной местности российской военной базы — это как кость в горле. Получается, что российские военные смогут заблаговременно обнаруживать подготовку различных активных мероприятий против сирийских правительственных сил.

Поэтому на днях, полагаем, что с подачи американских военных, группа боевиков из «Джейш Магхавир аль-Таура» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провела атаку на сирийских военных, которые занимают позиции на внешнем периметре обороны российской военной базы. Однако незаметно исламистам подойти не удалось, они были встречены огнем и отступили, потеряв трех человек убитыми.

С сирийской стороны ранен один военнослужащий. Американские военные воздержались от прямой поддержки действий своих «прокси».