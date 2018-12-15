Путин запретил сокращать театры, музеи и творческие вузы в регионах

Санкт-Петербург, , 15:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал появление в регионах филиалов федеральных музеев, театров и творческих вузов, однако подчеркнул, что это никоим образом не должно ухудшить положение аналогичных региональных учреждений. Об этом глава государства заявил в Санкт-Петербурге 15 декабря на заседании Совета по культуре и искусству.

Владимир Путин обратил особое внимание участников встречи на задачу создания в субъектах Федерации крупных культурных кластеров. Такие кластеры в ближайшем будущем появятся во Владивостоке, Кемерово, Калининграде и Севастополе. В них будут открыты филиалы ведущих творческих и учебных организаций страны.

Президент указал в части музейно-выставочной деятельности использовать «успешный опыт Государственного Эрмитажа, который уже многие годы реализует программу своего присутствия в российских регионах».

Отдельно президент обратился к органам власти на местах, потребовав «создать все условия для общественной и экспертной дискуссии, которая позволит определить содержательное наполнение программ кластеров», а также «решить такие насущные вопросы как порядок содержания новых объектов, их эксплуатации, финансирования, кадрового обеспечения».

При этом создание филиалов федеральных музеев, театров и вузов не снимает задачу поддержки, развития аналогичных учреждений местного или регионального уровня. Они не должны, безусловно, чувствовать себя «бедными родственниками», и уж тем более недопустимо их сокращение. На это хочу обратить особое внимание», — подчеркнул глава государства.

Он также отдельно остановился на поддержке талантливой творческой молодёжи в регионах. По словам президента, государство должно создать одарённым начинающим музыкантам, актёрам, художникам, музейным специалистам все возможности для успешной работы и самореализации.

«Выучить, помочь с практикой и даже выделить персональный грант — это неплохо и даже хорошо, но недостаточно, этого мало. У ребят должна быть уверенность, что каждого из них ждёт рабочее место, достойная заработная плата и жильё», — заявил Владимир Путин.