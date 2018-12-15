Додоно-российские отношения: зачем Додон подставляет Путина в Молдавии?

Дмитрий Чубашенко, , 15:34 — REGNUM

Зампред молдавской оппозиционной Нашей партии Дмитрий Чубашенко прокомментировал подготовку к парламентских выборам в Молдавии, на которых «партнер Кремля» Игорь Додон играет роль «пророссийского» провокатора в интересах лидера правящей Демпартии, олигарха Плахотнюка.

В начале хочу напрямую обратиться с вопросом к президенту Додону: зачем вы выступаете в роли провокатора, подставляющего Россию в Молдове? Вы ведь не мальчик, не первый день в политике. Вы не можете на знать, и не понимать, что сегодня одна из главных тем антироссийской пропаганды во всем мире заключается в том, что Россия якобы вмешивается в разные-всякие выборы. Эта тема носит глобальный характер, она является составной частью общего обвинения России в том, что она якобы ведет против Запада «подрывную гибридную войну».

На таком фоне вы чем занимаетесь? Вы занимаетесь тем, что самолично, своими собственными заявлениями и действиями производите «факты» вмешательства России в избирательную кампанию в Молдове. Для всех, кто смотрит и слушает ваши выступления, это очевидно.

Дошло до того, что на это уже обратил внимание и американский посол в Молдове. «Мы знаем, что у вас скоро выборы и намерены внимательно следить за тем, как все проходит. По нашему опыту выборов 2016 года в процесс может вмешаться Россия, весьма вероятно, что такое произойдет и здесь», — сказал он, и уточнил, что США постараются не допустить повторения в Молдове американской истории с «российским вмешательством» в выборы. «Мы активно работаем с властями на всех уровнях, с политическими партиями, рассказываем им о своем опыте», — сказал посол.

Имело ли место ли российское вмешательство в выборы президента США, или не имело, так и не ясно, расследование на этот счет продолжается, но эта тема просто сводит с ума весь политический бомонд США. И вот, казалось бы, ни с того, ни с сего, американский посол предупреждает, что Россия может вмешаться и в молдавские выборы. В данном случае дипломатичное «может вмешаться» можно расценивать, как «уже вмешивается».

Понятно, что России совершенно ни к чему, чтобы просто так, на ровном месте, без всякой причины, вдруг начала раскручиваться тема ее «вмешательства» еще и в молдавские выборы. Только этого еще в общей конфронтации с Западом России не хватало. Не утихают скандал со «связями Трампа с русскими», конфликт вокруг Украины, история с «отравлением Скрипалей». С Молдовой все выглядело более или менее спокойно, но в результате действий и заявлений Додона она тоже Молдова рискует пополнить список конфликтных тем Запада с Россией.

Зная все это, Додон, тем не менее, продолжает гнуть свою линию, постоянно озвучивая вещи, которые, действительно, выглядят, как вмешательство России в кампанию по выборам парламента Молдовы.

В прошлом месяце Додон объявил, что Россия проведет амнистию для 160 тысяч граждан Молдовы, которые нарушили ее миграционное законодательство, но только при условии, что они вернутся на родину до 23 февраля и покинут ее после 1 марта. Странное совпадение: гастарбайтеры, если хотят, чтобы им простили правонарушения, должны приехать в Молдову именно на парламентские выборы. Можно ли было обойтись без этого? Конечно, можно. Можно было придумать и реализовать и другие механизмы миграционной амнистии, но Додоном объявлено именно это условие: вы должны приехать в Молдову перед голосованием и уехать после. По умолчанию предполагается, что эти граждане должны проголосовать за партию Додона в знак благодарности за оказанную им услугу. Это выглядит, как шантаж и подкуп.

Еще одно объявление Додона: Россия сделает налоговые послабления молдавским экспортерам сельхозпродукции, но эти послабления будут действовать только в первые шесть месяцев 2019 года. Будут ли они продлены, зависит от того, какая власть установится в Кишиневе после парламентских выборов. Посыл опять очевиден: думайте-думайте, за кого голосовать.

На днях Додон, ссылаясь на слова, которые якобы сказал ему президент Российской Федерации, объявил о том, что в следующем году Владимир Путин посетит Молдову с визитом. Додон уже не в первый раз озвучивает слова, которые ему якобы говорит Путин. Мы не знаем наверняка, говорилось ли это Додону или нет. В Москве официально эти утверждения Додона никто ни разу так и не подтвердил. Но Додон преподносит все так, будто Путин все именно так ему и говорил, а в результате все выглядит и интерпретируется, как вмешательство России в дела Молдовы, в том числе в контексте де-факто проходящей кампании по выборам в парламент.

Ранее Додон уже объявлял о визитах в Молдову вице-премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Рогозина и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. И чем это закончилось?

Самолет Рогозина так и не долетел до Кишинева, его развернули на румынской границе по совместному решению властей Молдовы и Румынии.

Визит Патриарха Кирилла также не состоялся. Реальная причина отмены этого визита заключалась в том, что Додон постоянно повторял, что это именно он пригласил Патриарха в Молдову, в результате чего визит Предстоятеля оказался слишком политизированным, выглядел не как пастырский, а как предвыборный, как поддержка одного из конкурентов на выборах, а именно социалистов Додона. Закончились все эти игры Додона тем, что последовал демарш председателя парламента и премьер-министра, отказавшихся от встречи с Патриахом, и отмена самого визита.

Для чего Додон все это делает? В чем заключается его цель?

Внешне его действия выглядят, как попытка попиариться, получить электоральные дивиденды на своих «особых» отношениях с руководством России, посветиться в отраженных лучах популярности этого руководства у граждан Молдовы.

Поддержка со стороны России, эксклюзивные отношения Додона и социалистов с ней превращены в главный «локомотив» этого конкурента на выборах.

Реальными результатами борьбы с антинародной властью похвастаться не могут, так решили хоть попиариться на России.

Но это очень тупой и примитивный пиар, не говоря уже о том, что от мистификации Додоном молдавско-российских отношений, от превращения этих отношений из межгосударственных в додоно-российские, от исключения из них реальных органов власти, таких, как парламент и правительство — от всего этого Молдова как государство и ее граждане ничего не выигрывают. Додон, может, и выигрывает, но не Молдова, и не все мы.

Это кстати, подтверждают и данные статистики, и опросы общественного мнения. За два года пребывания Додона в президентском кресле поддержка Европейского Союза в молдавском обществе выросла, а Евразийского Союза уменьшилась. Желающих присоединиться к НАТО и Румынии стало больше. Экспорт в Россию, как и ее доля в общем объеме внешней торговли Молдовы снижается, в ЕС, соответственно, растет. Даже доверие к Православной Церкви при Додоне снизилось.

За два года своего пребывания в кресле президента Додон посетил Россию около 40 раз, в среднем, один раз в три недели, но коэффициент полезного действия от этих визитов практически нулевой. Не для самого Додона, для него выгода от этой имитации бурной деятельности самая, а для государства и для людей.

Но если посмотреть в корень, действия Додона — это не только дешевый пиар (дешевый не в денежном исчислении, в этом смысле у Додона все как раз очень дорого, а в смысле примитивности), но и серьезная провокация.

Зачем Додон выступает в роли провокатора, подставляющего Россию в Молдове?

Возможно, зная, что социалисты не возьмут большинство, Додон сознательно ведет дело к тому, чтобы его партию сняли с выборов, и тогда они и выступят в роли жертвы, и представят объяснение, почему у них ничего не получилось.

Весьма вероятно, что, если результаты этих выборов будут не выгодны действующей власти, эти результаты просто не признают, и сделано это будет именно под предлогом «российского вмешательства».

Кстати, еще до посла США о том, что Россия вмешивается в молдавские выборы, заявил и премьер Филип. Отменив выборы из-за «российского вмешательства», режим Плахотнюка убьет двух зайцев: и власть сохранит, и перед Западом выслужится.

России такое развитие событий точно не нужно, но ее опять выставят в роли виноватой, при том что роль антироссийского провокатора во всей этой истории играет считающийся пророссийским президент Додон.

Зачем же он это делает? Самое достоверное объяснение заключается в том, что Додон выступает в роли провокатора сознательно. Он участвует в антироссийских провокациях, как представитель системной оппозиции, которая исполняет в системе захваченного государства роль «пророссийской» силы. Это выглядит парадоксально, но это так.

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