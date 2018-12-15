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Двое архиереев УПЦ МП явились на «собор» раскольников в Киеве

Политика

Ранее сообщалось, что до 10 архиереев канонической УПЦ могут перейти к раскольникам

Киев, 15 декабря 2018, 13:29 — REGNUM  На так называемый «объединительный собор» украинских раскольников в Киеве прибыли два архиерея канонической Украинской православной церкви. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает портал Религиозно-информационной службы Украины.

Утверждается, что среди участников собора уже были замечены два архиеерея канонической Украинской церкви Московского патриархата — митрополит Переяслав-Хмельницкий Александра (Драбинко) и митрополит Винницкий Симеон.

Стоит отметить, что оба архиееря и раньше выступали в поддержку предоставлении Украине автокефалии. При этом митрополит Симеон делает противоречивые заявления. Так он заявлял, что решение Собора епископов УПЦ МП, осудившего действия Константинопольского патриархата, клириков и верующих УПЦ МП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Киеве по инициативе президента Украины Петра Порошенко и константинопольского патриарха Варфоломея проходит «объединительный собор» украинских раскольников. На этом мероприятии раскольники изберут себе нового предстоятеля, а также примут новый устав своей организации, которую они называют Украинской православной церковью. Устав этот был подготовлен в Константинополе. Предполагается, что после создания церкви раскольников под патронатом Константинопольского патриархата, Фанар выдаст это организации томос об автокефалии.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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