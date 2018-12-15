Суббота, 15 Декабря 2018 года
15:01:42 МСК

На Совмине Союзного государства подвели итоги программы «Мониторинг-СГ»

Политика

Также была принята концепция программы о модернизации систем космического зондирования «Интеграция-СГ»

Брест, Белоруссия, 15 декабря 2018, 13:13 — REGNUM  Постановление об итогах выполнения программы Союзного государства России и Белоруссии «Мониторинг-СГ» по разработке космических и наземных средств обеспечения информацией дистанционного зондирования Земли было подписано председателем Совета Министров Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Медведевым по итогам заседания Совмина в Бресте. Об этом сообщает пресс-служба российской госкорпорации «Роскосмос».

Программа «Мониторинг-СГ» выполнялась с 2013 по 2017 годы. В пресс-службе отметили, что она позволила усовершенствовать системы сбора, обработки и предоставления потребителям информации дистанционного зондирования Земли.

Также на Совмине была принята концепция программы о модернизации систем космического зондирования «Интеграция-СГ».

Как сообщало ИА REGNUM, повестка заседания Совмина Союзного государства России и Белоруссии, прошедшего в Бресте 13 декабря, включала 25 вопросов, охватывающих все сферы взаимодействия России и Белоруссии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить