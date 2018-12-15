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В Крыму считают, что страны Евросоюза живут в параллельной реальности

Политика

Заявления евробюрократов и политиков стран ЕС сомнений не оставляют

В Крыму считают, что страны Евросоюза живут в параллельной реальности
Цитата из х/ф «Китаянка». Реж. Жан-Люк Годар. 1967. Франция
С широко закрытыми глазами

Симферополь, 15 декабря 2018, 11:30 — REGNUM  Давая очередную оценку неудавшейся провокации украинских властей в Керченском проливе, страны Европейского союза лишний раз демонстрируют, что они живут в параллельной реальности. Об этом сегодня, 15 декабря, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков в интервью РИА Новости.

Напомним, что лидеры стран Евросоюза заявили о своей готовности «принять меры» для усиления поддержки Киева в связи с задержанием нарушивших границу Российской Федерации украинских военных кораблей. В частности, в заявлении лидеров ЕС сказано, что «нет никакого оправдания применению Россией военной силы». Кроме того, в Евросоюзе требуют, чтобы Россия освободила украинских моряков и передала Киеву арестованные корабли.

«Это оценка из параллельной реальности. Эти заявления продолжают звучать не столько для России, не столько для жителей Украины, сколько для жителей и граждан государств, входящих в Европейский союз», — сказал вице-спикер Бобков.

Такими заявлениями власти ЕС просто пытаются оправдать бесперспективную политику антироссийских санкций, считает политик. Бобков посетовал, что за неимением другой информации жителям стран ЕС приходится верить в этот «абсолютный вымысел».

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