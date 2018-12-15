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Премьер-министр Шри-Ланки согласился уйти в отставку

Политика

Апелляционный суд страны в начале декабря запретил исполнять свои обязанности как самому премьер-министру, так и правительству Шри-Ланки

Премьер-министр Шри-Ланки согласился уйти в отставку
Joel Kramer
Отставка

Шри-Джаяварденепура-Котте, 15 декабря 2018, 10:00 — REGNUM  Заявление о своей отставке подписал премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса, пишет 15 декабря портал Economy Next.

Отмечается, что апелляционный суд Шри-Ланки в начале декабря запретил исполнять свои обязанности как самому премьер-министру, так и правительству государства. Раджапакса обжаловал это решение, однако Верховный суд страны утвердил принятое ранее судебное решение. Позднее сын Раджапаксы Намал написал в своем Twitter, что его отец принял решения сложить свои полномочия.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября парламент Шри-Ланки вынес вотум недоверия премьер-министру Махинде Раджапаксе.

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