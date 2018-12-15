Семилетняя девочка, задержанная пограничниками США, скончалась

Вашингтон, , 09:46 — REGNUM На границе США с Мексикой скончалась семилетняя девочка из Гватемалы, задержанная американскими пограничниками. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает NBC News.

Ребенок был задержан вместе со своим отцом после незаконного пересечения границы США в штате Нью-Мексико. Отец и дочь в составе группы нелегальных мигрантов, задержанной американскими пограничниками, переправлялась на автобусе на пограничную станцию «Антелоп Уэлс».

Отец девочки сообщил пограничниками, что его дочь плохо себя чувствует. Однако «Антелоп Уэст» находится в отдаленном районе и необходимого медперсонала там не было. Медицинская помощь ребенку вовремя оказана не была — к моменту прибытия на место девочка уже не дышала.

Уточняется, что девочку дважды пытались реанимировать, однако она умерла в госпитале El Paso от остановки сердца.

По данным NBC, девочка была сильно обезвожена, хотя пограничники и утверждают, что в «Антелоп Уэст» мигранты имеют доступ к питьевой воде.

Напомним, ранее комиссар таможенной службы США Кевин Макалинан на слушаниях в Конгрессе заявил, что американские пограничные станции не приспособлены к тому, чтобы в них содержались семьи с детьми.

«Наша инфраструктура несовместима с подобной реальностью. Наши пограничные патрульные станции и пункты въезда были построены таким образом, чтобы на их территории под стражей находились одинокие взрослые мужчины. Не семьи или дети», — рассказал Макалинан.