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В день «объединительного собора» Украина усилила пограничный контроль

Политика

Будут введены дополнительные меры фильтрации въезжающих на территорию страны граждан

В день «объединительного собора» Украина усилила пограничный контроль
Иллюстрация: Dpsu.gov.ua
На границе

Киев, 15 декабря 2018, 09:44 — REGNUM  Сегодня, 15 декабря, в день «объединительного собора» в Киеве, сотрудники государственной пограничной службы Украины ужесточат режим проверок на границе. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

«Дополнительные меры направлены на то, чтобы выявить лиц, которые могут способствовать или осуществлять провокации», — цитирует его слова УНН.

По словам Слободяна, украинские пограничники намерены ввести «дополнительные меры фильтрации» въезжающих на территорию страны граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря стало известно, что среди 192 участников объединительного «собора» украинских раскольников будет десять представителей канонической Украинской православной церкви Московского Патриархата (УПЦ МП).

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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