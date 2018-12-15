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Экс-посол США в Киеве: Санкции нужны для ослабления армии и флота России

Политика

В США готовятся в войне

Вашингтон, 15 декабря 2018, 09:29 — REGNUM  Бывший посол США на Украине, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст заявил, что цель антироссийских санкций — это ослабление экономики Российской Федерации и, как следствие, ослабление российской армии и флота. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщают «Вести».

По словам Хербста, антироссийские санкции прежде всего служат интересам Вашингтона.

«Мы не хотим, чтобы у сильной агрессивной державы были сильная армия и сильный флот», — сказал он.

Также Хербст сослался на данные Международного валютного фонда, согласно которым ВВП России теряет более одного процента в год.

Напомним, что в США готовится новый пакет санкций против России по так называемому делу Скрипалей, а также из-за неудачной украинской провокации в Керченском проливе.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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