Минобороны России направило ноту в Пентагон по террористам в Сирии

Москва, , 09:34 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации через атташе по вопросам обороны при посольстве США в России передало главе Пентагона Джеймсу Мэттису официальное обращение по ситуации на подконтрольной США территории Сирии. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В официальном обращении, переданном по поручению министра обороны России Сергея Шойгу, российская сторона выражает обеспокоенность в связи с ситуацией на подконтрольной США сирийской территории восточнее Евфрата.

В Минобороны сообщили, что на территории «автономной администрации», поддерживаемой США, осуществляется контрабанда углеводородного сырья. При этом в регионе не отмечается улучшения политической, социальной и экономической ситуации.

Также в обращении отмечается, что в течение 6 месяцев международная коалиция, возглавляемая США, не смогла завершить разгром террористических формирований в районе населённого пункта Хаджин. При этом при бомбардировках коалиции в этом районе погибло не менее полутора тысяч мирных жителей.

В Минобороны подчеркнули, что проведение антитеррористической операции в этом районе требует не более двух недель.

Как сообщало ИА REGNUM, вместе с этой нотой Минобороны передало в Пентагон ещё одно обращение, в котором министр обороны Сергей Шойгу предложил главе американского военного ведомства Джеймсу Мэттису обсудить условия соблюдения Договора о ракетах средней и меньшей дальности.