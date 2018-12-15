В Пентагоне проигнорировали обращения Шойгу по Сирии и ДРСМД

Москва, , 09:10 — REGNUM Министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис проигнорировал предложение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу обсудить разногласия по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом 15 декабря заявил журналистам официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, Мэттису были переданы два обращения — одно по ситуации в Сирии, второе — по ДРСМД, в которых подчеркивалось, что Минобороны РФ готово к открытому и предметному диалогу с американскими коллегами.

«По прошествии трех суток даже формальной реакции на данное предложение Минобороны РФ от американского военного ведомства не последовало», — подчеркнул Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон не станет выходить из ДРСМД в том случае, если Россия откажется от крылатой ракеты 9M729 «Новатор» или уменьшит радиус ее действия.

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Добавим, 21 декабря 2017 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что крылатые ракеты наземного базирования 9М729 полностью отвечают требованиям ДРСМД.

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