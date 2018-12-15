ВВС: После Brexit британцам придется платить за въезд в Евросоюз

Лондон, , 09:00 — REGNUM Британским подданным после того, как Великобритания выйдет из состава Евросоюза, придется платить по 7 евро каждые три года за право посещать страны Европейского союза. Об этом 14 декабря сообщает ВВС со ссылкой на решение Европейской комиссии.

Напомним, что Европейский парламент предложил ввести дополнительную процедуру проверки путешественников, прибывающих в страны Европейского союза без визы. Предложение было поддержано евробюрократами.

Речь идёт о системе ETIAS (European Travel Information and Authorization System). В ней будут регистрироваться граждане из 61 страны, которые могут находится в странах Шенгенского соглашения без визы до 90 дней. Решение создать систему ETIAS, которая является аналогом системы ESTА — американского безвизового разрешения на путешествие по стране — вызвано намерением ужесточить пограничный контроль на внешней границе Евросоюза из-за миграционного кризиса и усиления террористической угрозы.

Для регистрации в этой системе придется платить — порядка 7 евро раз в три года. В США регистрация в системе ESTA стоит $14.

Поскольку Великобритания выходит из Европейского союза, британцам также придется платить за въезд на территорию оставшихся в наднациональном объединении стран. Правда, для Великобритании будет действовать переходный период — как минимум до 2021 года. В этот период британские подданые смогут ездить в Евросоюз по национальному паспорту.