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Конашенков: американская база мешает решению проблем беженцев «Эр-рубакана»

Политика

В лагере беженцев «Эр-Рубакан» находится в настоящее время более чем 50 тысяч беженцев из Сирии

Москва, 15 декабря 2018, 08:55 — REGNUM  Американская военная база в Эт-танфе является основным препятствием для решения проблем с сирийским лагерем беженцев «Эр-Рубаканом», заявил 15 декабря на встрече с журналистами официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его мнению, чьи слова приводит RT, американская военная база в Эт-танфе, вкупе с подконтрольными США группировками бандитов в регионе, являются главным препятствием для получения беженцами из «Эр-Рубакана»: «необходимой помощи и организации их возвращения к местам прежнего проживания».

Также, по данным официального представителя Минобороны РФ, в лагере беженцев «Эр-Рубакан» находится в настоящее время более чем 50 тысяч беженцев из Сирии, которые проживают там в тяжелейших условиях.

Отметим, ранее, 10 декабря, МИД России заявил о том, что США должны незамедлительно вывести свои войска с военной базы в сирийском Эт-Танфе и передать контроль над данной территорией правительству Сирии для того чтобы урегулировать ситуацию в лагере беженцев «Эр-Рукбан».

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Участие США в войне в Сирии
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