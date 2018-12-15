Правительство США перенесло дату повышения тарифов на товары из Китая

Вашингтон, , 08:54 — REGNUM Торговое представительство США перенесло запланированное повышение торговых пошлин на товары из Китая на март 2019 года. Об этом сообщает Reuters.

Повышение тарифов на товары из КНР, ввозимые в США, было запланировано на 1 января 2019 года.

В торговом представительстве США (правительственное ведомство, ответственное за торговую политику) сообщили, что дата повышения тарифов переносится на 2 марта 2019 года.

Перенос даты повышения тарифов объясняется договорённостью между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, достигнутой на саммите «большой двадцатки» в Аргентине.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря в КНР заявили о готовности снизить тарифы на автомобили, импортируемые из США, с 40 до 15 процентов.