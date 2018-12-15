Суббота, 15 Декабря 2018 года
09:54:33 МСК

Правительство США перенесло дату повышения тарифов на товары из Китая

Политика

Повышение тарифов было запланировано на 1 января 2019 года

Вашингтон, 15 декабря 2018, 08:54 — REGNUM  Торговое представительство США перенесло запланированное повышение торговых пошлин на товары из Китая на март 2019 года. Об этом сообщает Reuters.

Повышение тарифов на товары из КНР, ввозимые в США, было запланировано на 1 января 2019 года.

В торговом представительстве США (правительственное ведомство, ответственное за торговую политику) сообщили, что дата повышения тарифов переносится на 2 марта 2019 года.

Перенос даты повышения тарифов объясняется договорённостью между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, достигнутой на саммите «большой двадцатки» в Аргентине.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря в КНР заявили о готовности снизить тарифы на автомобили, импортируемые из США, с 40 до 15 процентов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Торговая война между Китаем и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить