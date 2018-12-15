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ВСУ пять раз за сутки нарушили «режим тишины» в ЛНР

Политика

ВСУ обстреляли районы населённого пункта Золотое-5, сёл Логвиново, Сокольники, Калиновка и Красный Яр

ВСУ пять раз за сутки нарушили «режим тишины» в ЛНР
Ministry of Defense of Ukraine
Солдаты ВСУ

Луганск, 15 декабря 2018, 08:39 — REGNUM  Украинские войска обстреляли пять населённых пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР) в течение суток, 14 декабря, сообщает Луганский информационный центр.

ВСУ обстреляли районы населённого пункта Золотое-5, сёл Логвиново, Сокольники, Калиновка и Красный Яр.

Обстрелы производились с использованием 82-мм и 120-мм миномётов, зенитных установок ЗУ-23−2, автоматических станковых гранатомётов, ручных противотанковых гранатомётов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

Отметим, обстрелы населённых пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик, нарушающие соглашение о соблюдении «режима тишины», проводятся украинскими войсками ежедневно.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение суток 13 декабря ВСУ обстреляли три населённых пункта в ЛНР.

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