ЛНР: военнослужащий народной милиции погиб от обстрела ВСУ

Луганск, , 08:41 — REGNUM О гибели военнослужащего народной милиции Луганской народной республики из-за обстрела со стороны украинских силовиков сообщили 15 декабря в пресс-службе Министерства обороны ЛНР.

«В результате обстрела территории Луганской народной республики со стороны ВСУ один военнослужащий Народной милиции получил ранение, несовместимое с жизнью», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы.

Также, по данным Минобороны ЛНР, за минувшие сутки территория республики пять раз подвергалась обстрелам со стороны представителями украинских силовых ведомств. Были обстреляны позиции народной милиции ЛНР в районе населенных пунктов Золотое-5, Калиновка, Красный Яр, Логвиново, Сокольники.

Для обстрелов украинской стороной применялись минометы 120-и и 82-х мм минометы, вооружение БМП, стрелковое оружие, гранатометы и пулеметы крупного калибра.