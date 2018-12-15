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Генсек ООН осудил решение Косово создать армию

Политика

Белград и Приштину призвали в ООН к сдержанности

Генсек ООН осудил решение Косово создать армию
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Бунт на коленях

Женева, Швейцария, 15 декабря 2018, 08:31 — REGNUM  Обеспокоенность по поводу принятия парламентариями Косово ряда законопроектов, направленных на создание полноценной армии, выразил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба Гутерреша.

Гуттереш подчеркнул, что существующая резолюция 1244 от 1999 года Совета Безопасности ООН обеспечивает единственную правовую основу для международного присутствия с целью обеспечения безопасности в Косово.

Мандат сил безопасности принадлежит контингенту KFOR («Силы для Косово»). И любое ограничение действия этой миссии является не соотвествующим принятой резолюции.

В связи со сложившейся ситуацией Гуттереш призвал все стороны проявить сдержанность и не совершать действий, которые могут привести к росту напряжёности и ухудшению диалога между Белградом и Приштиной.

Напомним, что ранее сообщалось о решении парламента частично признанной республики Косово создать собственную армию из существующих сейчас сил безопасноти. Вооружённые силы Косово будут насчитывать 8 тысяч бойцов, из них 5 тысяч будут находится на постоянной службе, а 3 тысячи — в резерве.

В МИД Сербии при этом заявили о намерении просить созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Косово принял решение о создании армии республики

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