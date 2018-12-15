Суббота, 15 Декабря 2018 года
09:55:19 МСК

Российские и индийские боевые корабли провели совместные стрельбы

Политика

Артиллерийские расчеты кораблей двух стран вначале провели стрельбы по имитированной воздушной цели, а затем поразили дрейфующую надводную мишень

Российские и индийские боевые корабли провели совместные стрельбы
Иллюстрация: Mil.ru
Военные корабли

Москва, 15 декабря 2018, 08:18 — REGNUM  В рамках учений «Индра Нэви-2018» корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Индии выполнили артиллерийские стрельбы. Об этом сообщили 15 декабря в пресс-службе ТОФ.

Отмечается, что в ходе маневров, проходящих в акватории Бенгальского залива, артиллерийские расчеты кораблей двух стран вначале провели стрельбы по имитированной воздушной цели, а затем поразили дрейфующую надводную мишень.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в 2018 году в рамках учений «Индра Нэви-2018» военные моряки двух стран будут отрабатывать методы борьбы с подводными лодками, а также мероприятия по противовоздушной обороне на море.

Читайте также: В Индии начались совместные российско-индийские военно-морские учения

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военные учения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить