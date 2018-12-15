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Австралия признала Иерусалим столицей Израиля

Политика

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сделал соответствующее заявление

Австралия признала Иерусалим столицей Израиля
Иван Шилов © ИА REGNUM
Иерусалим

Канберра, 15 декабря 2018, 08:04 — REGNUM  Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что его страна официально признала Иерусалим столицей государства Израиль. Об этом он заявил во время выступления в Институте Сиднея, сообщает SBS.

«Австралия теперь признает Западный Иерусалим столицей Израиля», — сказал премьер-министр Моррисон.

Он также подчеркнул, что в скором времени в Иерусалиме будет открыто австралийское торговое представительство и офис военного атташе. Посольство Австралии пока останется в Тель-Авиве, но австралийская сторона начнет подыскивать место для нового здания посольства в Иерусалиме.

Напомним, что Израиль считает Иерусалим своей «единой и неделимой» столицей, что означает претензию Израиля на весь город, включая его восточную часть и исторический центр. Израиль в ходе военных действий отбил Иерусалим у Иордании в 1967 году во время Шестидневной войны, а затем объявил об аннексии не только города, но и всего Западного берега реки Иордан.

Мир не признал этой аннексии и считает Иерусалим «отдельной единицей» со специальным международным режимом под управлением ООН.

Тем не менее такие страны, как США, Чехия, Бразилия, Гондурас и Гватемала, признали Иерусалим столицей Израиля. Теперь к ним присоединилась Австралия.

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Политическая жизнь Австрии
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