Австралия признала Иерусалим столицей Израиля

Канберра, , 08:04 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что его страна официально признала Иерусалим столицей государства Израиль. Об этом он заявил во время выступления в Институте Сиднея, сообщает SBS.

«Австралия теперь признает Западный Иерусалим столицей Израиля», — сказал премьер-министр Моррисон.

Он также подчеркнул, что в скором времени в Иерусалиме будет открыто австралийское торговое представительство и офис военного атташе. Посольство Австралии пока останется в Тель-Авиве, но австралийская сторона начнет подыскивать место для нового здания посольства в Иерусалиме.

Напомним, что Израиль считает Иерусалим своей «единой и неделимой» столицей, что означает претензию Израиля на весь город, включая его восточную часть и исторический центр. Израиль в ходе военных действий отбил Иерусалим у Иордании в 1967 году во время Шестидневной войны, а затем объявил об аннексии не только города, но и всего Западного берега реки Иордан.

Мир не признал этой аннексии и считает Иерусалим «отдельной единицей» со специальным международным режимом под управлением ООН.

Тем не менее такие страны, как США, Чехия, Бразилия, Гондурас и Гватемала, признали Иерусалим столицей Израиля. Теперь к ним присоединилась Австралия.