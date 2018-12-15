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Президент Никарагуа назвал действия США и ЕС военным преступлением

Политика

«Все эти действия, эти атаки, которые ведутся в мире со стороны североамериканской и европейских сверхдержав, не имеют под собой никакого юридического, законного обоснования, это военные преступления»

Президент Никарагуа назвал действия США и ЕС военным преступлением
Ортега Даниэль

Гавана, 15 декабря 2018, 08:07 — REGNUM  Военным преступлением назвал действия Соединенных Шатов и европейского Союза в отношении Венесуэлы и Кубы президент Никарагуа Даниэль Ортега в ходе своего выступления на саммите регионального объединения АЛБА («Боливарианский альянс для народов нашей Америки») в Гаване. Его слова цитирует 15 декабря агентство AVN.

«Все эти действия, эти атаки, которые ведутся в мире со стороны североамериканской и европейских сверхдержав, не имеют под собой никакого юридического, законного обоснования, это военные преступления», — заявил Ортега.

Также, по словам президента Никарагуа, интервенционистская политика США в отношении Венесуэлы и Кубы являет собою неуважение к нормам международного права. Политик подчеркнул, что несмотря на то, что подавляющее большинство при голосовании в ООН было за остановку блокады Кубы, Соединённые Штаты данное решение не соблюдают.

Отметим, ранее, 14 декабря, в Госдепе заявили о готовности расширения санкций в отношении Никарагуа за притеснение в стране неправительственных организаций и нарушения прав человека.

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Внешняя политика США
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