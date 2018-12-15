РФ внесла в ГА ООН проект резолюции в поддержку ДРСМД

Женева, Швейцария, , 07:41 — REGNUM Проект резолюции о сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) внесён на рассмотрение в Генеральную Асамблею ООН Россией. Информацию об этом разместил 14 декабря на сайте постпредства России при ООН официальный представитель ведомства Федор Стржижовский.

Сообщается, что Россия придаёт огромное значение сохранению ДРСМД, так как его прекращение может подорвать международные механизмы в области нераспространения оружия массового уничтожения и контроля над вооружениями.

Действия США по запуску в одностороннем порядке процедуры «приостановления» участия в ДРСМД, не предусмотренной Договором, ставят будущее ДРСМД под угрозу.

В связи с этим Россия внесла на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о ДРСМД, по которому все стороны-участницы договора призываются к выполнению обязательств по данному соглашению. Разрешать вопросы, относящиеся к выполнению данного Договора предлагается при помощи предусмотренных в ДРСМД механизмов.

Напомним, что ранее сообщалось об опасениях США насчёт принятия Россией доктрины упреждающего удара, который может стать ответом на выход США из Договора по РСМД.

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