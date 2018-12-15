Суббота, 15 Декабря 2018 года
06:28:24 МСК

Помпео поговорил об антироссийских санкциях с коллегой из Словении

Политика

«Досталось» также Ирану и Северной Корее

Помпео поговорил об антироссийских санкциях с коллегой из Словении
禁书 网
Майк Помпео

Вашингтон, 15 декабря 2018, 04:33 — REGNUM  Тема продления антироссийских санкций была поднята на встрече американского госсекретаря Майка Помпео с словенским министром иностранных дел Миро Цераром, сообщили в пресс-службе госдепа.

Кроме антироссийской политики Вашингтона дипломаты затронули вопросы Ирана и Северной Кореи. Обсуждались на переговорах и вопросы сотрудничества Вашингтона и Любляны в рамках НАТО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Европейский союз в очередной раз продлил антироссийские санкции (из-за «несоблюдения» Минских соглашений). Однако он не стал вводить новых санкций «из-за украинских моряков», которые обсуждались на заседании Европейского совета 13 декабря.

Читайте подробнее: Совет ЕС не стал вводить новых санкций против России

Читайте ранее в этом сюжете: Дипломаты России и Словении провели встречу в Москве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационная война против России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить