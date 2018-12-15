Помпео поговорил об антироссийских санкциях с коллегой из Словении

Вашингтон, , 04:33 — REGNUM Тема продления антироссийских санкций была поднята на встрече американского госсекретаря Майка Помпео с словенским министром иностранных дел Миро Цераром, сообщили в пресс-службе госдепа.

Кроме антироссийской политики Вашингтона дипломаты затронули вопросы Ирана и Северной Кореи. Обсуждались на переговорах и вопросы сотрудничества Вашингтона и Любляны в рамках НАТО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Европейский союз в очередной раз продлил антироссийские санкции (из-за «несоблюдения» Минских соглашений). Однако он не стал вводить новых санкций «из-за украинских моряков», которые обсуждались на заседании Европейского совета 13 декабря.

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