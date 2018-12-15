Полицейские из Солсбери рассказали о «спасении Скрипалей»

Солсбери, Великобритания, , 03:48 — REGNUM Двое полицейских из Солсбери Алекс Коллинс и Трэйси Холлоуэй рассказали о том, как они оказывали экстренную помощь экс-офицеру ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии в день якобы отравления их боевым отравляющим веществом. Об этих событиях они рассказали газете The Guardian.

Они сообщили, что им поступил вызов, в котором говорилось о мужчине и женщине, которые уснули на скамейке в торговом центре Maltings. По словам Коллинса, на место вызова полицейские приехали за две минуты:

«Мужчина (Скрипаль) сидел в очень странной позе. Он сидел на скамейке, отрешенный, и глядел в одну точку. Он дышал, но абсолютно никак не реагировал на происходящее. Мы пытались оказать медицинскую помощь и выяснить, что произошло. Первой нашей мыслью было то, что пострадавшие находятся в наркотическом опьянении».

После этого на место прибыли полицейские медики и начали осматривать Скрипалей. Сообщается, что у них при себе были найдены телефоны с надписями на русском языке, это показалось полицейским странным. После этого Скрипалей госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что британские спецслужбы могут насильно удерживать ее сестру Юлию на одной из военных баз. Виктория подчеркнула, что не может связаться с родственниками с 24 июля.

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